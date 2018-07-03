Грузия задержала причастного к убийству российского летчика в Сирии

В Грузии задержан гражданин Турции Серкан Куртулуш, который ранее подозревался в причастности к убийству в Сирии российского пилота Олега Пешкова в 2015 году. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Как отмечается, Куртулуш играл ключевую роль в преступной группировке, которая базировалась на западе Турции и действовала в крупнейших городах страны, включая Анкару, Стамбул и Измир.

Турецкая полиция провела рейды против банды, в результате 49 человек задержали. Куртулушу удалось сбежать от правоохранителей и укрыться в Грузии, после чего Анкара направила запрос в Интерпол.

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29 июня, после получения от Интерпола ордера на арест, грузинская полиция задержала Куртулуша в Тбилиси. Турецкая сторона обратилась к Грузии с запросом об экстрадиции задержанного.

Куртулуш входил в группу из 18 человек, представших перед турецким судом по обвинению в убийстве россиянина Олега Пешкова — пилота российского самолета, сбитого турецким истребителем F-16 24 ноября 2015 года.

По утверждению турецкой стороны, это было сделано из-за того, что самолет нарушил границу. Российские военные этот факт отрицают. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб после катапультирования, штурман капитан Константин Мурахтин был спасен. При проведении поисковой операции был также подбит вертолет российской авиагруппы, погиб морской пехотинец Александр Позынич.

Ответственность за убийство россиян взял на себя член турецкой ультраправой организации «Серые волки» Альпарслан Челик. Позже он отказался признать вину. В мае 2017 года турецкий суд приговорил Челика к пяти годам тюрьмы за незаконное хранение оружия.

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