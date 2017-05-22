Убивший пилота Су-24 гражданин Турции получил пять лет за хранение оружия

Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Су-24 в Турции в 2015 году, приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает HaberRus.

При этом, по информации РИА Новости, расследование по делу о причастности Челика к гибели управлявшего российским бомбардировщиком Олега Пешкова продолжается.

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В конце ноября 2015 года Челик опубликовал видеозапись, где признался в убийстве Олега Пешкова, который катапультировался со сбитого турецкими истребителями бомбардировщика Су-24. Позже он отказался признать вину.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.