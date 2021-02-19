Автобус с россиянами и украинцами разбился в Египте

Автобус с туристами из России и с Украины разбился на трассе Шарм-эль-Шейх — Каир в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате аварии, произошедшей в пятницу, 19 февраля, с туристическим автобусом, который следовал из курортного города в столицу страны, шестеро российских граждан получили незначительные травмы, трое украинцев были госпитализированы.

По сообщению пресс-службы посольства России в Египте, россиянам была оказана необходимая медицинская помощь, никто из них серьезно не пострадал. В настоящий момент туристы возвращаются в свои отели.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что в инциденте пострадали жители Украины. Отмечается, что всего в аварию попали 60 туристов из разных стран.

В октябре 2020 года сообщалось об автобусе с россиянами, попавшим в смертельное ДТП в Турции. По пути в аэропорт трансфер с туристами, выехавшими из отеля в Белеке, столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.