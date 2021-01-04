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В Сирии уточнили информацию о нападении террористов на автобус

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Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Террористы совершили нападение на три рейсовых автобуса и колонну бензовозов в сирийской провинции Хама, в результате погибли девять человек, четверо получили ранения. Такую уточненную информацию о происшествии привел губернатор Хамы Мохаммад Криштат. Об этом передает РИА Новости.

Как рассказал глава провинции сирийской государственной телерадиокомпании, нападение произошло в воскресенье, 3 января, в 21.30. Все люди были эвакуированы, раненые доставлены в госпиталь в городе Саламия. Террористы во время атаки использовали стрелковое оружие, добавил Криштати.

Как ранее сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на военный источник, инцидент произошел на трассе «Саламия — Ракка» около поселения Вади Узейб. Находящиеся там сирийские военные завязали бой с террористами, из-за чего трасса оказалась заблокирована.

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