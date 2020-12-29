Трех российских военных госпитализировали в Сирии

Трое российских военных получили ранения в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, передает ТАСС.

Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время здоровью военнослужащих ничто не угрожает. Их ранения оцениваются как легкие.

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Инцидент произошел в 15:45 при обеспечении безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб.

Командование российской группировки войск в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность боевиков к нападению на российских военнослужащих.

В ноябре автомобиль военной полиции России подорвали в сирийской провинции Дераа. Взрыв произошел в момент, когда колонна с российскими военными возвращалась с места проведения контртеррористической операции в населенном пункте Карак. В Дераа идет розыск виновных в подрыве автомобиля. В операции задействована российская военная полиция.