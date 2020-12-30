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Террористы взяли ответственность за обстрел российских военных в Сирии

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Террористы взяли на себя ответственность за обстрел российских военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на связанное с террористами издание «Ибаа».

Члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) якобы обстреляли бронетранспортер военной полиции России БТР-82А из противотанкового ракетного комплекса.

Инцидент произошел в 15:45 29 декабря при обеспечении безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб. Трое российских военных получили ранения. Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь, ранения оценили как легкие.

В ноябре автомобиль военной полиции России подорвали в сирийской провинции Дераа. Взрыв произошел в момент, когда колонна с российскими военными возвращалась с места проведения контртеррористической операции в населенном пункте Карак. В Дераа идет розыск виновных в подрыве автомобиля. В операции задействована российская военная полиция.

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