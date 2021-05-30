В России сбившего пешехода полицейского сдал ехавший с ним в авто задержанный

В Тыве полицейского Менги Дагбы заподозрили в наезде на пешехода на служебном автомобиле, в котором Дагбы ехал вместе с задержанным россиянином. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, тело сбитого молодого человека обнаружили 16 мая в Кызыле. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Найти подозреваемого удалось благодаря свидетелю, который заявил, что находился в одном автомобиле с виновников аварии. По словам свидетеля, за рулем был задержавший его патрульный.

Сам полицейский вину отрицает. В полиции назначена внутренняя проверка.