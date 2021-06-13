В России стали меньше гибнуть в транспортных происшествиях

В 2020 году количество россиян, погибших во всех типах транспортных происшествиях, снизилось. По данным Росстата, оно составило 17 тысяч, что на 700 человек меньше, чем в 2019 году, сообщает РБК.

Как уточняет издание, данная тенденция снижения смертности во всех типах транспортных происшествий сохраняется с 2015 года. Тем не менее количество жертв ДТП в 2020 году практически не изменилось по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Так, несмотря на сокращение автомобильного трафика в первой половине 2020 года из-за введения коронавирусных ограничений, число жертв ДТП осталось примерно на уровне 2019 года — тогда их было 13,6 тысячи человек, в прошлом году — 13,4 тысячи человек.

При этом отмечается несопоставимость данных Росстата и Госавтоинспекции о смертности ДТП в России. Согласно опубликованной информации Госавтоинспекции, в 2020 году количество погибших в ДТП составило 15 788, по Росстату — 13 384 человека.

Ранее в июне сообщалось, что в минувшем году в России значительно выросло количество смертей от причин, связанных с употреблением алкоголя. При этом в 2019-м, напротив, наблюдалась положительная динамика — снижение смертности более чем на 1,3 тысячи человек, или почти на 2 процента. Такая же ситуация сложилась и со смертями, связанными с психическими расстройствами.