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В ГИБДД оценили идею снизить скорость движения в городах

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Фото: агентство «Москва»

ГИБДД поддерживает инициативу снизить скорость движения в городах и населенных пунктах с 60 до 30 километров в час. Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, сообщает ТАСС.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить», — оценил идею Митрошин. При этом он подчеркнул, что снижать скорость следует индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

Начальник научного центра также обратил внимание на то, что «у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — километров в час».

Ранее в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Во время заседания комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога. В столичном дептрансе подчеркивают, что новый порог положительно скажется на безопасности дорожного движения и повысит дисциплину водителей.

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