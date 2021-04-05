Российским водителям назвали недостатки нового метода снижения скорости

У системы динамических дорожных знаков, которые собираются вводить в качестве нового метода снижения скорости при сложных погодных условиях, есть недостатки. Их российским водителям назвали автомобильные эксперты, опрошенные URA.RU.

Как заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, система будет бесполезна в большинстве российских регионов, потому что в них относительно стабильная погода и не бывает резких изменений. Он также считает, что на областных дорогах динамические знаки будут плохо обслуживаться.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов считает, что система не снизит аварийность и не сделает дороги безопаснее. По его словам, для введения такой системы нужен тщательный контроль со стороны метеоцентров, которые определят критерии плохой погоды.

Ранее сообщалось, что в России появится новый способ фиксации скорости при помощи камер и метод снижения скорости при сложных погодных условиях. Так, планируется ввести динамическое дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации. Новые дорожные знаки в зависимости от изменения погодных условий позволят скорректировать информацию об ограничениях скоростного режима, которая воспроизводится на электронном табло. Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры.