В Госдуме поддержали снижение нештрафуемого порога скорости

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ирина Чиркова поддержала снижение нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час. Депутат считает, что это поможет уменьшить аварийность на дорогах, сообщает издание «Подъем».

«Я могу это оценивать как водитель с большим стажем и как мама. Нештрафуемый порог в 20 километров в час — это, конечно, много <...> Когда было увеличение до 20 километров в час, мне это не очень нравилось как человеку, который переживает за пешеходов и за аварийность на наших дорогах», — заявила Чиркова.

Ранее в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Во время заседания комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога. В столичном дептрансе подчеркивают, что новый порог положительно скажется на безопасности дорожного движения и повысит дисциплину водителей.