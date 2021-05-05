В «Единой России» отказались поддержать снижение нештрафуемого порога скорости

В «Единой России» отказались поддержать идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводятся в Telegram-канале ЕР в среду, 5 мая.

Как отметил Турчак, подобные решения затронут десятки миллионов граждан, поэтому их нельзя принимать без проведения широких обсуждений с участием представителей общественности и экспертов.

«Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности»,— подчеркнул политик.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» о снижении нештрафуемого порога превышения скорости. В настоящее время не облагается взысканием превышение на 20 километров в час, инициатива предполагает снизить эту цифру до 10 километров в час. Чтобы соответствующий порог начал действовать в России, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.