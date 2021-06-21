Число пострадавших в ДТП на Кубани детей выросло

Число пострадавших в аварии с автобусами на Кубани детей возросло до 15. В больницу доставили пассажиров и водителя автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает РИА Новости.

Остальные пассажиры продолжили движение в колонне автобусов, предоставленных детским центром. На момент аварии в автобусах находились 62 ребенка, два сопровождающих и два водителя, рассказали в ведомстве.

ДТП произошло в Краснодарском крае ранее, 21 июня. По предварительной информации, причиной столкновения двух автобусов стал отказ тормозов у одного из них. Один автобус загорелся.