Россия
 
Последние новости
Кремль назвал ревакцинацию неизбежной
Азербайджан предложил Армении нормализовать отношения
Двойные усы стали трендом у мужчин
Microsoft подтвердила слив Windows 11
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Мать восьмерых дочерей стала прапрапрабабушкой
На Крым обрушится новый шторм
Биткоину предсказали очередной антирекорд
Полунин высказался о свободе творчества и борьбе с системой
Матери погибших в Нагорном Карабахе солдат назвали Пашиняна богоизбранным
Новости партнеров
Прослушать новость

Число пострадавших в ДТП на Кубани детей выросло

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Число пострадавших в аварии с автобусами на Кубани детей возросло до 15. В больницу доставили пассажиров и водителя автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает РИА Новости.

Остальные пассажиры продолжили движение в колонне автобусов, предоставленных детским центром. На момент аварии в автобусах находились 62 ребенка, два сопровождающих и два водителя, рассказали в ведомстве.

ДТП произошло в Краснодарском крае ранее, 21 июня. По предварительной информации, причиной столкновения двух автобусов стал отказ тормозов у одного из них. Один автобус загорелся.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о пострадавших после столкновения автобусов с детьми под Сочи
Появилось видео с места ДТП с колонной детских автобусов на Кубани
Появились кадры с места столкновения двух автобусов под Сочи