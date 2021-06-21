Появилось видео с места ДТП с колонной детских автобусов на Кубани

Последствия аварии с колонной детских автобусов на Кубани сняли на видео. Его публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как наполовину сгоревший автобус на обочине осматривают пожарные — его уже потушили после возгорания. На место прибыли сотрудники ГИБДД. За машиной спецслужб стоит менее поврежденный автобус, который столкнулся с первым.

ДТП произошло в Краснодарском крае под Сочи. В результате аварии столкнулись два автобуса, после чего один загорелся. Пострадали девять человек: восемь детей и водитель. В момент аварии двух автобусах находились более 60 детей и четверо взрослых.