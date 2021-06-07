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Российский священник и отец 11 детей погиб в ДТП

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Фото: страница Сергия Дроба во «ВКонтакте»

В Тверской области на дороге между Кашином и Калязином в ДТП погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Сергей Дроба. Сообщение об этом появилось на сайте Тверской епархии.

Уточняется, что во время автокатастрофы вместе с протоиереем в машине находилась его жена Анна. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу. О ее состоянии не сообщается.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сообщается, что священнику было 44 года, у него осталось 11 детей. Тверская епархия пообещала содействовать в организации похорон, а также в оказании помощи в воспитании оставшихся без отца детей.

Ранее сообщалось, что поезд и легковой автомобиль ВАЗ столкнулись на железнодорожном переезде около станции Запрудня в Подмосковье, в результате ДТП погибли три человека.

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