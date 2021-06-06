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Три человека погибли при столкновении поезда и машины в Подмосковье

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Фото: pixabay.com

Поезд и легковой автомобиль ВАЗ столкнулись на железнодорожном переезде около станции Запрудня в Подмосковье, в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в 06:40 утра воскресенья, 6 июня. В результате погибли три человека, которые находились в машине. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Новосибирске россиянин 1979 года рождения насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде. ДТП произошло в субботу, 5 июня, в Октябрьском районе. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля BMW X6 проехал на красный сигнал и совершил наезд, ребенок скончался на месте от полученных травм. Проводится доследственная проверка.

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