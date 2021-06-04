Переодетого в костюм супермена комика сбил автобус

Бразильский комик Луис Рибейро де Андраде (Luiz Ribeiro de Andrade) ради шутки переоделся в костюм супермена и сделал вид, что останавливает приближающийся автобус. Мужчина не рассчитал детали трюка, поэтому транспортное средство сбило его. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в бразильском муниципалитете Барра-дос-Кокейрос. 35-летний юморист попытался повторить культовую сцену из фильмов про супергероя. Он встал перед автобусом с камерой в одной руке. Второй рукой мужчина как будто бы пытался остановить движущийся транспорт.

На следующий день де Андраде появился в эфире местного телеканала 5News и сообщил, что трюк провалился, потому что он неправильно рассчитал тормозной путь. Комик взял на себя вину за ДТП, чтобы водителя транспортного средства не оштрафовали. Мужчина также подтвердил, что с тормозами автобуса все было в порядке. В результате инцидента никто не пострадал.

«Я ничего не почувствовал от удара. Меня сбили по моей вине, и там произошло чудо Божье. Бог действовал в тот момент, и он защитил меня», — прокомментировал инцидент комик.

Ранее Следственный комитет России (СК) начал доследственную проверку в отношении популярного российского блогера Михаила Литвина. Причиной расследования стал один из последних роликов юноши, который скотчем примотал другого человека к вертолету и запустил его в воздух.