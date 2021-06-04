Интернет и СМИ
 
Последние новости
Жена случайно застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину и ФСБ
Силуанов заявил об избытке денег в России
Отчитавшей Володина 90-летней пенсионерке повысили пенсию
Миллионы американцев лишат пособия по безработице
Задержание со стрельбой вооруженного ножами россиянина попало на видео
Игрок сборной России отказался «посыпать голову пеплом» после поражения от Канады
Дочь Урганта снялась в белье в метро и вывела из себя подписчиков
Польша увидела чьи-то интересы в запрете проекта для отказа от российского газа
Невеста внезапно облысела за два месяца
Россиянина поразил список платных продуктов в съемной квартире в Крыму
Новости партнеров
Прослушать новость

Переодетого в костюм супермена комика сбил автобус

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Fan Play / YouTube

Бразильский комик Луис Рибейро де Андраде (Luiz Ribeiro de Andrade) ради шутки переоделся в костюм супермена и сделал вид, что останавливает приближающийся автобус. Мужчина не рассчитал детали трюка, поэтому транспортное средство сбило его. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в бразильском муниципалитете Барра-дос-Кокейрос. 35-летний юморист попытался повторить культовую сцену из фильмов про супергероя. Он встал перед автобусом с камерой в одной руке. Второй рукой мужчина как будто бы пытался остановить движущийся транспорт.

На следующий день де Андраде появился в эфире местного телеканала 5News и сообщил, что трюк провалился, потому что он неправильно рассчитал тормозной путь. Комик взял на себя вину за ДТП, чтобы водителя транспортного средства не оштрафовали. Мужчина также подтвердил, что с тормозами автобуса все было в порядке. В результате инцидента никто не пострадал.

«Я ничего не почувствовал от удара. Меня сбили по моей вине, и там произошло чудо Божье. Бог действовал в тот момент, и он защитил меня», — прокомментировал инцидент комик.

Ранее Следственный комитет России (СК) начал доследственную проверку в отношении популярного российского блогера Михаила Литвина. Причиной расследования стал один из последних роликов юноши, который скотчем примотал другого человека к вертолету и запустил его в воздух.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Comedian dressed as Superman hit by bus while pretending to stop it for viral stunt
Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей
Ивлеева устроила гонку с Моргенштерном на Lamborghini
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0115 апреля

«Эти бредовые идеи не могут помочь»

Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
00:4227 мая

Роскомнадзор рассказал о возможных мерах воздействия на иностранные соцсети

01:2229 мая

Гримерку Бузовой окропили святой водой и отдали ее бывшему возлюбленному

22:0530 мая

Харламова заметили отдыхающим в Сочи с 28-летней актрисой и Little Big

Интернет и СМИ00:0214 мая

Россия лайкающая

Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете
12:1431 мая

WhatsApp передумал блокировать отказавшихся от нового соглашения пользователей

09:5831 мая

Сайт Newsru.com объявил о закрытии

08:1531 мая

Блогерша поделилась «действенным» способом отомстить бывшему

Интернет и СМИ00:0131 января

«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»

Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
06:0031 мая

Телеведущие показали спаривание зайцев в эфире и удивили зрителей

03:2231 мая

Обвиненный в избиении телеведущей бизнесмен заявил о «нарисованных» синяках

20:3530 мая

Журналист «Дождя» объяснил появление голой девушки в прямом эфире

Россия
В России выявили 8933 новых случая коронавируса
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Россиянин 15 раз выстрелил в сидящего на цепи домашнего пса
Россиянин ограбил зоомагазин ради попугаев для девушки
«Я из тех, кто не сдается».
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Иммунолог заявил о стадии завершения эпидемии коронавируса в России
Что изменится в жизни россиян с 1 июня.
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
Все материалы
Мир
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Украина попросилась на переговоры по «Северному потоку-2»
Белорусские и российские разведчики объединятся против Запада
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
На Украине вернули тюремные сроки за недостоверные декларации чиновников
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
В Армении захотели запретить фейерверки
Дотянулся до небес.
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Все материалы
Экономика
Кудрин назвал альтернативные активы стабильности взамен доллара
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Путин на ПМЭФ поддержал строительство обхода Тольятти и моста через Волгу
Греф рассказал о постпандемийных трендах
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Герман Греф задался вопросом о «новой нормальности» после пандемии
Разогнался до высоких скоростей.
«Билайн» улучшил мобильный интернет. Непрерывно смотреть видео можно даже в тоннеле
Все материалы
Силовые структуры
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
«Я работал не за награды».
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины».
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Все материалы
Культура
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино
«Я уже напелся».
Сергей Шнуров о своем новом проекте «Зоя», женской природе и русской жизни
Шнуров представил свою новую группу
Рожки да ножики.
«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь».
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывший игрок КВН рассказал Урганту о планах сменить Маслякова
С чистыми руками
 
Доктор Комаровский оценил российскую вакцину «Спутник V»
«Мистическая духовная война».
Как главный пропагандист Белоруссии борется с оппозицией, геями и мировым правительством
Даня Милохин оценил возможность государства контролировать интернет
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спортзала
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Похожий на персонажа компьютерной игры наггетс оценили в 7,2 миллиона рублей
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Ошибочно осужденный полицейский вернулся на работу через 10 лет после увольнения
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Разъяренная тигрица убила маленького леопарда и попала на видео
Неблагодарная невеста решила накормить гостей одними куриными стрипсами
Вера крепчала.
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Все материалы
Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажу
Taos для России: главное о маленьком кроссовере Volkswagen
Рассматриваем в деталях новую модель немецкой марки
Toyota завершила продажи культового споркара в России
Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross
Наши впечатления о самом эксцентричном кроссовере Mitsubishi после обновления
Футуристичная новая «Буханка» все-таки станет реальной
Взяли Mazda CX-30 на длительный тест. Начинаем!
Первые впечатления о новом кроссовере Mazda: дизайн, интерьер, езда
Lexus показал первый тизер нового NX
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы