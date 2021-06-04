Кортеж президента Киргизии попал в смертельную аварию

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в смертельную аварию в районе озера Иссык-Куль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным пресс-службы, ДТП произошло, когда легковой автомобиль, за рулем которого был неизвестный, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в одну из машин кортежа, где находились сопровождающие Жапарова и сотрудники спецслужб. Они получили тяжелые травмы, один скончался до приезда врачей.

Сам Жапаров в результате происшествия не пострадал, так как находился в другом автомобиле. «По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии», — заявили в пресс-службе.

Ранее президент Киргизии на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию главным партнером и союзником республики. Он пояснил, что курс на сближение с Москвой полностью отвечает национальным интересам Бишкека, в том числе в вопросах нацбезопасности.