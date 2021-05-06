Президент Киргизии захотел модернизировать водозабор у таджикской границы

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил модернизировать водозабор «Головной» на границе с Таджикистаном, в районе которой в конце апреля произошел вооруженный конфликт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Свое решение киргизский лидер озвучил во время посещения Баткенской области, где расположено сооружение. Он также попросил местных жителей не поддаваться на провокации со стороны Таджикистана и пообещал обеспечить их безопасность от погромов и боевых действий.

«Я буду направлять особые усилия для поддержки Баткенской области. Мы не позволим кому-либо претендовать на киргизские земли», — сказал Жапаров.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с сооружением.

Душанбе до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам. Бишкек сообщает, что число пострадавших в конфликте возросло до 149, погибших — до 34. В свою очередь Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело о ведении агрессивной войны в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии.