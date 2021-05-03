Таджикистан возбудил против Киргизии дело о развязывании войны

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело о ведении агрессивной войны в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дело возбуждено 29 апреля по части 2 статьи 395 («Развязывание или ведение агрессивной войны») и части 2 статьи 104 («Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности») УК Республики Таджикистан.

Также сообщается, что для расследования создана следственно-оперативная группа.

3 мая утром Киргизия и Таджикистан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что из-за конфликта с Таджикистаном территориальная целостность страны оказалась под угрозой. В связи с этим он предложил создать комиссию, которая поможет поддерживать мир.

Бои на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались днем 29 апреля и вскоре переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам, Киргизия сообщает, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие.