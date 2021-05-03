Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Киргизия и Таджикистан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», — говорится в заявлении.

О начале отведения войск и техники из зоны столкновения на границе Таджикистана и Киргизии было объявлено 1 мая. Ранее стороны договорились о полном прекращении огня.

Бои на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались днем 29 апреля и вскоре переросли в погромы киргизского населения. По последним данным, в Киргизии погибли 34 человека, еще 178 ранены. Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам. Согласно информации СМИ, в столкновениях погибли порядка десятка человек.