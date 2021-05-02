Киргизия заявила об угрозе целостности страны из-за конфликта с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что из-за конфликта с Таджикистаном территориальная целостность страны оказалась под угрозой. В связи с этим он предложил создать комиссию, которая поможет поддерживать мир. Об этом сообщает ТАСС.

«28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби», — вспомнил он и отметил, что мирные граждане были неспокойны, а безопасность страны оказалась в нестабильном положении. При этом целостность страны все же смогли отстоять «благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов».

В дальнейшем Киргизия и Таджикистан должны избегать столкновений и решать вопросы мирно, сказал Жарапов. В ходе своей речи, обращенной к нации, он призвал обе страны создать «комиссию по поддержанию мира». В нее будут входить старейшины Киргизии и Таджикистана, которые проживают в смешанных или соседних поселениях.

1 мая было объявлено о начале отведения войск и техники из зоны столкновения на границе Таджикистана и Киргизии. Ранее стороны договорились о полном прекращении огня.

Бои на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались днем 29 апреля и вскоре переросли в погромы киргизского населения. По последним данным, в Киргизии погибли 34 человека, еще 178 ранены. Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам. Согласно информации СМИ, в столкновениях погибли порядка десятка человек.