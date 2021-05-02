Киргизия и Таджикистан начали отведение войск от границы

Киргизия и Таджикистан начали отведение войск и техники из зоны вооруженного конфликта на границе между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

По данным военного ведомства, ситуация на границе стран стабильная, за прошедшую ночь не было зафиксировано столкновений и перестрелок. В настоящее время пограничные службы несут службу в усиленном режиме.

Накануне, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили напряженную ситуацию на границе республик и договорились об отведении военной техники от приграничных районов с обеих сторон.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».

По последним данным, в Киргизии погиб 31 человек, пострадали — 154. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 — получили ранения.