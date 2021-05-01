Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отведении военной техники

Президенты Киргизии и Таджикистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили напряженную ситуацию на границе республик и договорились об отведении военной техники от приграничных районов с обеих сторон. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стороны также договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники на границе. Лидеры республик также отметили важность не допускать провокации в приграничных районах и выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».

По последним данным, в Киргизии погиб 31 человек, пострадали 154. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 получили ранения.