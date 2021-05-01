Киргизия обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов

Пограничная служба Киргизии обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов своих граждан. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости.

Комментариев от представителей Таджикистана на этот счет пока не было.

Ранее 1 мая сообщалось, что погранслужба Киргизии зафиксировала стягивание таджикской военной техники в сторону границы, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди. При этом в Душанбе опровергают эту информацию, сообщает в своем Telegram телеканал «Звезда».

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».

По последним данным, в Киргизии погиб 31 человек, пострадали 154. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 получили ранения.



