В Киргизии заявили о стягивании Таджикистаном военной техники к границе

Погранслужба Киргизии зафиксировала стягивание таджикской военной техники в сторону границы, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди. Об этом в субботу, 1 мая, РИА Новости заявил представитель погранведомства.

По его словам, по состоянию на 11:30 по местному времени (8:30 мск), обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как «относительно напряженная».

«Таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что В Киргизии 1–2 мая объявлен национальный траур по погибшим в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Государственные флаги по всей стране и на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом спустят. Культурным учреждениям и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и программы, а правительству поручено принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».

По последним данным, в Киргизии погиб 31 человек, пострадали 154. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 получили ранения.