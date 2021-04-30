Поездку чешского президента в Таджикистан связали со взрывами во Врбетице

Чешские службы безопасности заинтересовались поездкой президента страны Милоша Земана в Таджикистан в 2014 году, незадолго до взрывов во Врбетице, в которых обвиняют Россию. Об этом пишет Seznam Zprávy.

Следователей озадачило присутствие в составе президентской делегации владельца взорванного склада Петра Бернатика-старшего. По информации издания, следствие связывает Бернатика и его сына с содействием агентам ГРУ в проникновении на территорию складов во Врбетице.

Отмечается, что в Душанбе подозреваемый встретился с генералом таджикских погранвойск Радшабали Рачмонали. Согласно данным следствия, за неделю до первого взрыва Бернатик получил электронное письмо от Рачмонали с просьбой пропустить на территорию склада двоих «инспекторов по вооружению».

Позднее выяснилось, что одним из заявленных инспекторов был Анатолий Чепига, которого чешские власти считают организатором взрывов. Подчеркивается, что во время поездки в Чехию он использовал таджикские документы на имя Руслана Табарова.

Первый взрыв на складе боеприпасов во Врбетице произошел 16 октября 2014-го, а второй — 3 декабря того же года, через шесть дней после возвращения делегации Земана в Чехию.

Участие Бернатика в поездке в Таджикистан рассматривалось полицией еще в 2015 году. Тогда глава президентской канцелярии Вратислав Мынарж заявил, что участие бизнесмена предложил Союз торговли и промышленности Чехии. Он добавил, что члены делегации всегда имеют личную программу в ходе иностранного визита.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. 29 апреля министр юстиции Чехии Мария Бенешова заявила, что у Праги есть несколько версий относительно произошедшего, помимо уже названных ранее диверсии и случайности.