В Киргизии объявили траур по погибшим на границе с Таджикистаном

В Киргизии 1-2 мая объявлен национальный траур по погибшим в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля «имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих». Инцидент также привел к «существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц».

Жапаров выразил скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким. Он постановил приспустить в дни траура государственные флаги по всей Киргизии и на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом. Культурным учреждениям и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и программы, а правительству поручено принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

30 апреля президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили вооруженный конфликт, вспыхнувший на границе двух стран. В пресс-службе киргизского лидера заявили, что стороны обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации и договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая. 1 мая в Баткенской области, где случилось обострение, состоятся переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной». По последним данным, в Киргизии погибли более 30 человек, пострадали свыше 150. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 получили ранения.