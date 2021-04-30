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Россия обратилась к устроившим бои Киргизии и Таджикистану

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Россия обратились к властям Киргизии и Таджикистана с призывом мирно урегулировать начавшийся конфликт на границе. Об этом говорится в заявлении представителя российского МИД Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что Москва приветствует соглашение сторон о прекращении боев и переходе к диалогу. «Призываем стороны путем дальнейших переговоров — в духе союзничества и добрососедства — выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию», — сказала она в заявлении.

По словам Захаровой, в ведомстве поддерживают решение Бишкека и Душанбе создать совместную рабочую группу, которая будет в том числе следить за обстановкой на границе. Дипломат подчеркнула, что Москва готова «всемерно содействовать решению любых спорных вопросов» дипломатическим путем.

Ранее в Таджикистане заявили, что республика не станет уступать Киргизии свои приграничные земли, но при этом готова решать возникший конфликт путем переговоров. До этого стороны договорились прекратить вооруженный конфликт на границе.

Киргизия и Таджикистан устроили перестрелку на границе 29 апреля. Она началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники. Позже столкновение переросло в полноценные бои. В результате конфликта погибли по меньшей мере трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек.

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