Число погибших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в киргизском Минздраве, передает ТАСС.

По данным киргизского ведомства, ранения и травмы получили 134 гражданина. 25 из них доставлены спецбортом в Бишкек и госпитализированы.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники. Позже столкновение переросло в полноценные бои.

Позже министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье «Преступление против мира».