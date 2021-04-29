Генпрокуратура Киргизии завела дело из-за конфликта с Таджикистаном

Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье «Преступление против мира» из-за конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

По версии киргизского ведомства, таджикские военные «вторглись на территорию страны с целью захвата суверенной территории» соседней страны, а также «нарушая суверенитет и целостность» Киргизии. Таким образом был нарушен договор между странами о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, заявили там.

Киргизская сторона добавила, что военные Таджикистана открыли огонь из автоматического оружия, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого армейского вооружения «без предъявления каких-либо претензий, путем массового убийства мирного населения, военнослужащих, охраняющих государственную границу, сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность населения».

«В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений», — заключили в киргизской генпрокуратуре. Расследовать дело будут межведомственная следственная группа из сотрудников госкомитета нацбезопасности, МВД и военной прокуратуры Киргизии.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники. Позже столкновение переросло в полноценные бои.

На данный момент известно, что в результате конфликта на границе погибли трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек. Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. В настоящий момент ситуация стабилизировалась.