Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренностей о прекращении огня на границе, передает ТАСС.

МИД Киргизии сообщил, что было решено полностью прекратить огонь 29 апреля в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому) и отвести вооруженные силы на места прежней дислокации.

Конфликт на границе начался из-за водораспределительного пункта на спорной территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что киргизские военные со стрельбой пытались захватить объект. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники.

Перестрелка переросла в полноценные бои, в районе конфликта заметили танки и ударные вертолеты. Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу.

Два человека погибли, более 40 ранены с обеих сторон.