Ударные вертолеты появились на границе Таджикистана и Киргизии

Ударные вертолеты Ми-24 Вооруженных сил Таджикистана появились в районе границы с Киргизией, где 29 апреля вспыхнули бои. Видео с пролетающим вертолетом опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Место и время, где были сняты кадры, не уточняются.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался из-за водораспределительного пункта на спорной территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что киргизские военные со стрельбой пытались захватить объект. Бишкек настаивает, что огонь первыми открыли таджикские пограничники.

К середине дня перестрелка переросла в полноценные бои, к границе начали стягивать танки и БМП. Киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.

Погибли два жителя Киргизии, еще 26 пострадали. Таджикистан сообщил о 15 раненых со своей стороны.