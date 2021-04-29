Десятки человек пострадали в боях на границе Таджикистана и Киргизии

Десятки человек пострадали в результате боев, развернувшихся на границе Таджикистана и Киргизии, сообщает ТАСС.
По данным киргизской стороны на 17:00 мск, число погибших выросло до двух человек, 26 раненых доставлено в больницы. Киргизия настаивает, что Таджикистан применял в боях минометы и пулеметы. Кроме того, из зоны конфликта эвакуировано более 850 мирных жителей.
В Таджикистане сообщили о девяти пострадавших и заявляют, что киргизские военные продолжают обострять обстановку.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров провел экстренное заседание Совбеза, где поручил урегулировать ситуацию на границе мирным путем. Переговоры премьер-министров обеих стран пройдут в Казани в рамках Евразийского межправительственного совета.
Боевые столкновения на границе Таджикистана и Киргизии начались днем в четверг, 29 апреля, на спорном участке границы. В Киргизии заявляют, что таджикские военные с утра начали обстреливать машины киргизских граждан, а затем попытались захватить водораспределительный пункт. В Таджикистане утверждают, что попытка захвата была со стороны соседнего государства. К границам двух республик стягивают тяжелую технику.