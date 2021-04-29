Десятки человек пострадали в боях на границе Таджикистана и Киргизии

Десятки человек пострадали в результате боев, развернувшихся на границе Таджикистана и Киргизии, сообщает ТАСС.

По данным киргизской стороны на 17:00 мск, число погибших выросло до двух человек, 26 раненых доставлено в больницы. Киргизия настаивает, что Таджикистан применял в боях минометы и пулеметы. Кроме того, из зоны конфликта эвакуировано более 850 мирных жителей.

В Таджикистане сообщили о девяти пострадавших и заявляют, что киргизские военные продолжают обострять обстановку.

Материалы по теме На границе Таджикистана и Киргизии начались бои. Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров провел экстренное заседание Совбеза, где поручил урегулировать ситуацию на границе мирным путем. Переговоры премьер-министров обеих стран пройдут в Казани в рамках Евразийского межправительственного совета.

Боевые столкновения на границе Таджикистана и Киргизии начались днем в четверг, 29 апреля, на спорном участке границы. В Киргизии заявляют, что таджикские военные с утра начали обстреливать машины киргизских граждан, а затем попытались захватить водораспределительный пункт. В Таджикистане утверждают, что попытка захвата была со стороны соседнего государства. К границам двух республик стягивают тяжелую технику.