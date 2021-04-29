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Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана попала на видео

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Перестрелка пограничников Киргизии и Таджикистана 29 апреля попала на видео. Кадры опубликовало издание АКИpress.

«Ситуация на границе. Внизу бегут военные. Стрельба продолжается», — сказано в описании к видео.

В погранслужбе Киргизии также заявили, что «таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов».

Днем 29 апреля в пресс-центре пограничных войск Таджикистана заявили, что киргизские военные первыми открыли огонь по таджикским пограничникам, пытаясь незаконно захватить водораспределительный пункт «Головной».

Бишкек утверждает, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов. В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии утверждают, что таджикские силовики с утра обстреливали проезжающие автомобили киргизских граждан. Восемь человек попали в больницу, как минимум у одного из них — огнестрельное ранение.

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