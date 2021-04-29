Киргизия обвинила спецназ Таджикистана в массированном обстреле

Спецназ МВД Таджикистана провел массированный обстрел водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района Киргизии из минометов, пулеметов и автоматов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По данным силовиков, перестрелка началась в 14:00 по местному времени (11:00 по московскому). На место происшествия прибыл первый заместитель комитета Уларбек Шаршеев: он координирует ситуацию и принимает меры по локализации приграничного конфликта.

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Другие подробности инцидента не приводятся.

Информация о перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана появилась ранее 29 апреля. В пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана обвинили киргизских военных в атаке на таджикских пограничников. Там также подчеркнули, что это произошло на фоне попыток «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По предварительным данным, в ходе конфликта на границе уже пострадали восемь граждан Киргизии — все они были доставлены в больницы. По крайней мере у одного из госпитализированных выявили огнестрельное ранение, характер травм других пострадавших не уточняется.

Таджикистан считает район, где располагается водораспределительный пункт «Головной», своей территорией. При этом в Киргизии ее рассматривают как спорную.