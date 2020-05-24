Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка на границе двух стран — представители пограничных ведомств ведут переговоры по этому факту. Об этом в воскресенье, 24 мая, в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы (ГПС) сообщили РИА Новости.

По данным киргизских пограничников, жители таджикского анклава Ворух попытались пасти скот на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области. Пограничный наряд Киргизии пресек эту попытку, после чего по нему были открыт огонь неизвестными с таджикской стороны.

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Затем примерно в 11:40 (08:40 мск) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана. При этом со стороны Киргизии никто не пострадал. Как отметили в пресс-центре киргизской ГПС, в настоящее время обстановка на участке киргизско-таджикской госграницы, где произошла перестрелка, «относительно стабильная».

16 сентября 2019 года сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник Госпогранслужбы (ГПС) Киргизии.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов, в число которых также входит и село Ворух. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

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