Силовики Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе

Сотрудники силовых структур Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе между странами. При этом стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта, сообщает в четверг, 29 апреля, «Интерфакс».

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени на участке водораспределительного пункта «Головной». В пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что киргизские военные первыми открыли огонь по таджикским пограничникам, и пояснили, что это произошло при попытках незаконного захвата киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

В свою очередь заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что перестрелка завязалась из-за действий силовиков Таджикистана: они первыми начали стрелять, после чего киргизским военным пришлось открыть ответный огонь. Кроме того, как пояснили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии, с раннего утра таджикская сторона начала обстреливать из охотничьих ружей автомобили граждан Киргизии, проезжающие в этом районе. До того граждан Таджикистана также уличили в том, что они забрасывают камнями киргизов и их дома.

В Минздраве республики сообщили, что в ходе конфликта на границе уже пострадали восемь граждан Киргизии — всем им потребовалась госпитализация. Известно, что по крайней мере у одного из госпитализированных выявлено огнестрельное ранение, характер травм других пострадавших не уточняется.

Таджикистан считает своей территорией район, где располагается водораспределительный пункт «Головной». В Киргизии ее рассматривают как спорную.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земли, воды, незаконных пересечений границы и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

Киргизия и Таджикистан входят в Организацию Договора о коллективной безопасности.