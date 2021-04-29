Появились кадры боев на границе Таджикистана и Киргизии

Появились кадры с места боев пограничников и военных на границе Киргизии и Таджикистана. Видео опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

На роликах запечатлены удары боевых машин пехоты (БМП) Киргизии по позициям таджикской стороны. Кроме того, на видео показана перестрелка с позиций обеих сторон.

Согласно последним данным, в ходе столкновений погиб один житель Киргизии. В Минздраве также сообщили о 16 пострадавших. Власти Таджикистана заявляют о девяти раненных.

В четверг, 29 апреля, Таджикистан заявил, что киргизские военные открыли огонь по его пограничникам, пытаясь незаконно захватить водораспределительный пункт «Головной». Бишкек в свою очередь утверждает, что таджикские силовики с утра обстреливали автомобили граждан Киргизии, а потом открыли огонь по водозабору из минометов, пулеметов и автоматов. Жители Кок-Таша также рассказали, что таджикистанцы подожгли их дома.