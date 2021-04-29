Жители села в Киргизии обвинили таджиков в поджоге домов

Мощный пожар произошел в киргизском селе Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном, были эвакуированы более 400 человек. Об этом пишет портал 24.kg со ссылкой на администрацию региона.

В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать возгорание, площадь распространения огня и количество поврежденных зданий пока неизвестно. Отмечается, что местные жители обвиняют в поджоге домов таджиков из окрестных селений. «Из сел Кок-Таш и Ак-Сай людей эвакуировали. Жители соседней страны начали жечь кыргызские дома», — цитирует портал слова сельчан.

Администрация области временно расселила всех пострадавших в четырех школах города Баткен. О количестве раненых и погибших не сообщается.

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Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными обеих сторон. Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попыток «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Бишкек уверяет, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов.

По предварительным данным, в ходе конфликта на границе уже пострадали более десяти граждан Киргизии — все они были доставлены в больницы. По крайней мере у одного из госпитализированных выявили огнестрельное ранение, характер травм других пострадавших не уточняется.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земли, воды, незаконных пересечений границы и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инциденты перерастают в вооруженное противостояние.