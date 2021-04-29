Один человек погиб в ходе столкновений на границе Таджикистана и Киргизии

Один житель Киргизии погиб в результате столкновений на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает 24.kg.

Еще 16 человек пострадали, рассказали в пресс-центре Минздрава. Тридцатилетний житель села Кок-Таш был ранен в правый глаз.

Днем 29 апреля Таджикистан заявил, что киргизские военные открыли огонь по его пограничникам, пытаясь незаконно захватить водораспределительный пункт «Головной».

Бишкек утверждает, что таджикские силовики с утра обстреливали автомобили граждан Киргизии, а потом открыли огонь по водозабору из минометов, пулеметов и автоматов. Жители Кок-Таша рассказали, что таджикистанцы подожгли их дома.

Как пишет 24.kg, конфликт начался накануне: таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды. Сельчане потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в закидывание друг друга камнями и стрельбу.