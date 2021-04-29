На границе Таджикистана и Киргизии началась еще одна перестрелка

Перестрелка между пограничниками Таджикистана и Киргизии вспыхнула в новой точке, передает 24.kg.

Стрельба началась в Лейлекском районе в селах Кулунду и Максат. Об этом сообщил полпред правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

Он также рассказал, что в селах Кок-Таш и Самаркандек были замечены таджикские вертолеты.

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Между тем ТАСС со ссылкой на источник в киргизской погранслужбе пишет о столкновениях в районе пограничного села Кызыл-Бел.

Ранее в Кок-Таше Баткенского района между гражданами соседних стран начался конфликт из-за пункта водораспределения. Один житель Киргизии погиб, 16 ранены. Со стороны Таджикистана пострадали девять человек, двое получили огнестрельные ранения.

Власти Киргизии утверждают, что таджикские пограничники обстреляли водозабор из минометов, пулеметов и автоматов, а затем напали на несколько погранзастав. Душанбе уверяет, что киргизские военные первыми открыли огонь по таджикским пограничникам.