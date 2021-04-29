Киргизия и Таджикистан начали переговоры о прекращении конфликта на границе

Власти Киргизии и Таджикистана начали переговоры о прекращении вооруженного конфликта на границе, вспыхнувшего 29 апреля. Об этом сообщает K-News.

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что обсуждение ситуации идет на разных уровнях. «Мы ведем переговоры через наше посольство в Душанбе», — сказал он.

Глава МИД добавил, что переговоры начались и по линии силовых структур двух стран.

Конфликт на границе случился из-за пункта водораспределения. Пограничники Киргизии и Таджикистана обвинили друг друга в начале стрельбы. Известно о двух погибших и десятках пострадавших. Стороны стягивают танки и БМП.