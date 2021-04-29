Казахстан захотел помочь Киргизии и Таджикистану помириться

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев захотел помочь Киргизии и Таджикистану помириться и восстановить доверие между странами. Его слова передает РИА Новости.

Токаев выразил уверенность в том, что руководители Киргизии и Таджикистана сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем, «проявив должную мудрость». «Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия», — заявил он.

Президент Казахстана также выразил обеспокоенность по поводу столкновений на границе между странами и приветствовал решение о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники. Позже столкновение переросло в полноценные бои.

На данный момент известно, что в результате конфликта на границе погибли трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии, еще 31 и 16 человек соответственно получили ранения. Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. В настоящий момент ситуация стабилизировалась.