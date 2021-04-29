️Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана прекратилась. Об этом сообщила киргизская погранслужба, передают РИА Новости и ТАСС.

«В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области», — говорится в сообщении. Отмечается, что киргизские силовики и правоохранители принимают меры для того, чтобы не допустить повторной эскалации конфликта.

Перестрелка началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники.

Перестрелка переросла в полноценные бои, в районе конфликта появились танки и вертолеты. Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу. На данный момент известно, что в результате конфликта на границе погибли трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии, еще 31 и 16 человек соответственно получили ранения.

Позже министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе, которое должно было произойти в 17:00 по московскому времени.