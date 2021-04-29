Киргизия заявила о смерти ребенка на границе с Таджикистаном

Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Киргизии.

По данным ведомства, скончалась 13-летняя девочка. Отмечается, что ребенок умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренностей о прекращении огня на границе.

Конфликт на границе начался из-за водораспределительного пункта на спорной территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что киргизские военные со стрельбой пытались захватить объект. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники.

Перестрелка переросла в полноценные бои, в районе конфликта заметили танки и ударные вертолеты. Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу. Более 40 ранены с обеих сторон.