Мэра таджикского города ранили в перестрелке на границе с Киргизией

Мэр таджикского города Исфара Баховаддин Баходурзода был ранен в результате перестрелки на границе с Киргизией. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

Брат мэра, главврач одной из больниц рассказал, что Баходурзода был ранен в плечо. Его состояние стабильное. Он находится в медпункте одного из кишлаков. В ближайшее время чиновника должны доставить в больницу Исфары. Однако пока это невозможно, потому что дорога простреливается, сообщили в мэрии.

Всего в результате конфликта на границе погибли трое граждан Таджикистана, еще 31 человек получил ранения.

Перестрелка началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники.

Перестрелка переросла в полноценные бои, в районе конфликта появились танки и вертолеты. Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу.

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе, которое должно было состояться в 17:00 по московскому времени.