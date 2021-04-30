Таджикистан и Киргизия договорились прекратить вооруженный конфликт на границе. Об этом сообщается на сайте национального информационного агентства Таджикистана «Ховар».

Согласно заявлению, комиссии по урегулированию конфликта на приграничных районах Таджикистана и Киргизии обсудили данный инцидент и его причины, а также договорились отвести войска к местам постоянной дислокации.

Помимо этого, стороны приняли решение создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители правоохранительных органов и исполнительной власти. Целью данной группы станет создание условий для переговоров и полная реализация намеченных мер.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье «Преступление против мира» из-за конфликта на границе с Таджикистаном. По версии киргизского ведомства, таджикские военные «вторглись на территорию страны с целью захвата суверенной территории» соседней страны, а также «нарушая суверенитет и целостность» Киргизии.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники. Позже столкновение переросло в полноценные бои.

На данный момент известно, что в результате конфликта на границе погибли трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек.