В Киргизии рассказали о возобновлении стрельбы на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о возобновлении стрельбы на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области.

По данным ведомства, стрельба происходит в селах Арка, Достук и Жаштык. Отмечается, что в селе Максат горят дома кыргызстанцев, местных жителей эвакуировали в другие населенные пункты. В другом селе подожгли автозаправки и торговые точки, расположенные вдоль дороги.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье «Преступление против мира» из-за конфликта на границе с Таджикистаном. По версии киргизского ведомства, таджикские военные «вторглись на территорию страны с целью захвата суверенной территории» соседней страны, а также «нарушая суверенитет и целостность» Киргизии.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники. Позже столкновение переросло в полноценные бои.

На данный момент известно, что в результате конфликта на границе погибли трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек. Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе.