Таджикистан отказался уступать земли на границе с Киргизией

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что республика не станет уступать Киргизии свои приграничные земли, но при этом готова решать возникший конфликт путем переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Душанбе будет отвечать отказом на все предложения передать «исконно и по праву принадлежащие» ему территории и пресекать все попытки «заинтересованных лиц» осуществлять провокации на границе. Дипломат назвал такую позицию проявлением «твердой политической воли» и добавил, что Таджикистан продолжит придерживаться ее на переговорах по делимитации и демаркации границы.

Материалы по теме На границе Таджикистана и Киргизии начались бои. Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными обеих сторон. Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попыток «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Бишкек уверяет, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов.

Позже столкновение переросло в масштабные бои с применением тяжелой техники и авиации. 29 апреля министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана сумели договориться о прекращении огня. Жертвами конфликта стали десятки людей с обеих сторон, пострадали сотни мирных жителей. Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье «Преступление против мира».

30 апреля стало известно о возобновлении конфликта. Местные СМИ сообщают о захвате киргизских сел гражданами Таджикистана и ранении правоохранителей. Власти региона эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.